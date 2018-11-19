19 Kasım 2018, 13:07
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Van'da Takibe Alınan Araçta 12 Bin 990 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van

VAN'ın Erciş ilçesinde, takibe alınan şüpheli araçta 12 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

VAN'ın Erciş ilçesinde, takibe alınan şüpheli araçta 12 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Erciş ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasadışı yollarla kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.Yapılan takip sonucu,  şüpheli araç Erciş ilçesina bağlı Çelebibağ Mahallesi yakınlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 12 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

- Van Erciş,Van
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:07