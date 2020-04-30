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Van'da, taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine 10 bin maske

Van'da, taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine 10 bin maskeVAN Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve taksilere maskesiz binilmemesi kararının ardından sürücü ve yolculara ücretsiz maske dağıtılıp, araçlar dezenfekte edildi.

30.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:10
Van'da, taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine 10 bin maske
VAN Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve taksilere maskesiz binilmemesi kararının ardından sürücü ve yolculara ücretsiz maske dağıtılıp, araçlar dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine 10 bin maske dağıtılacağını söyledi.
Van Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüsle mücadele kapsamındaki çalışmalar aralıksız sürdürülürken, kentteki toplu taşıma araçları ve taksiler de dezenfekte edildi. Ekipler, kentteki tüm taksi ve minibüs duraklarını da tek tek gezerek, ilaçladı. Taksi, minibüs ve duraklardaki dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Taksici esnafı da yapılan çalışma dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Taksi durakları ve toplu taşıma araçlarının bulunduğu durakları gezen Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, sürücüleri maskeyi nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirdi. Sürücülere ve minibüs yolcularına maske dağıtan Allahverdi, koronavirüs önlemleri kapsamında, taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine 10 bin maske dağıtacaklarını belirterek, söyledi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla koronavirüs dünya gündemine girdiği andan itibaren bugüne kadar bütün birimler, kurum, kuruluşlar tüm alanlarda en üst seviyede tedbirler aldı. Tedbirler kapsamında bugün itibarıyla toplu taşıma araçlarımızın tamamında bütün şoförlerimize 10 bin adet maske dağıtımı ile birlikte araçların dezenfekte çalışması da devem ediyor. Bütün insanlığa inşallah en kısa sürede sağlık gelsin. Bu salgının yayılmasını önlemek için bütün vatandaşlarımızın evde kalmalarını rica ediyoruz.
Ücretsiz maske alan taksici Zeki Fidan ise koronavirüs salgının bir an önce bitmesi için herkesin evde kalması gerektiğini belirterek, Sayın valimizin talimatlarıyla kentimizde gerekli tüm önlemler alınıyor. Bizlere sürekli maskeler dağıtılır, araçlarımız da dezenfekte ediliyor dedi. Van’da, taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine 10 bin maske

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel, Haber

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