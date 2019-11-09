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Van'da Tamara Pet Veteriner Kliniği hizmete açıldı

Van'da Veteriner Hekim olan Şeref Bayramoğlu tarafından kurulan Tamara Pet Veteriner Kliniği hizmete açıldı.

09.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:17Van'da Tamara Pet Veteriner Kliniği hizmete açıldı
'da Veteriner Hekim olan Şeref Bayramoğlu tarafından kurulan Tamara Pet Veteriner Kliniği hizmete açıldı.

İki Nisan Polis Karakolu karşısında kurulan kliniğin açılışına Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, YYÜ Diş Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, bazı kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

YYÜ Diş Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ile Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan'ın selamlama konuşmasının ardından konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kliniğin özellikle hayvan sağlığı bakımından önemli olduğunu belirterek, kliniğin ilerde bir hayvan hastanesine dönüşmesi dileklerinde bulundu. Konuşmasında doğal döngü içerisinde insanların hayvanlarla iç içe yaşadığını dile getiren Takva, "İnsan sağlığı ne kadar kıymetliyse hayvan sağlığı da doğal denge açısından çok önemlidir. Burada bu kliniğin ve petshopun satış mağazasının açılması bu anlamıyla da çok değerlidir. Ben bu anlamda kliniğin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tamara Pet Veteriner Kliniği sahibi Şeref Bayramoğlu, 2003 yılından itibaren Van'da ilk veteriner kliniğini açtığını ifade ederek, "O zamanlarda evcil hayvan sayısı hiç denilebilecek kadar azdı. Biraz özveri ve çalışmayla bu sayıyı arttırdık. Doğu bölgesinde olmayan bir işi yaptık. Ciddi bir yatırım oldu ama ilimiz bunu hak ediyor" dedi.

Klinikte röntgen, ultrason, bio kimya ve hemogram gibi cihazların yer aldığını vurgulayan Bayramoğlu, "Aynı insanlarda olduğu gibi her türlü testleri yapabildiğimiz cihazlarımız var. Bunun yanında kan ve dışkı muayenesi yaptığımız mikroskop cihazımız var. Kliniğimizin üst katında yoğun bakım ünitesi ve operasyon salonumuz var. Burada kırık, kısırlaştırma operasyonlarının yanı sıra göz operasyonları, dahiliye, cerrahi ve doğum alanlarında hizmet vereceğiz. Alt katta ise sokak köpeklerine daha iyi şartlarda bakabileceğimiz ve onları rehabilite edebileceğimiz odalarımız mevcut. O odalarda da sokaktan gelen hayvanları sağlığına kavuşturduktan sonra tekrar doğaya salmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

6 kişinin istihdamının sağlandığı klinikte kedi, köpek, kuş ve tavşan üzerinde çalışmalar yapacaklarının altını çizen Bayramoğlu, kliniğin Van ve bölgeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kurdele kesimi ile devam eden program, kliniğin gezilmesi ve ikramlarla sona erdi. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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