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Van'da tarihi eser kaçakçılığı

Van'ın Muradiye ilçesinde 45 parça tarihi eser ele geçirildi.

24.07.2019 10:44 Van'da tarihi eser kaçakçılığı
Van'ın Muradiye ilçesinde 45 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Beydağı Mahallesi'nde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelinin yaşadığı eve operasyon düzenlendi.

Aralarında metal süs ve takı eşyaları, obje, küp, üzerinde haç işareti bulunan sikke, tarihi taş parçaları, süs boncuğu, mermer parçası ve obsidyen taşlarının da yer aldığı 45 parça eser ile iki ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Ev sahibi şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma, Muradiye, Van, Güncel

Kaynak: AA

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