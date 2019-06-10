Van'da tarihi eser operasyonu

Van
'ın İpekyolu
ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada tarihi eser olabileceği değerlendirilen metal obje ve çömlekler ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, ilçeye bağlı Serhat Mahallesindeki bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen metal obje ve çömlekler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Van
, Güncel