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Van'da tarihi eser operasyonu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 25 parça tarihi eser ele geçirildi.

08.08.2019 11:16 Van'da tarihi eser operasyonu
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 25 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yaylakonak Mahallesi'nde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelinin evine operasyon gerçekleştirdi.

Aralarında obje, madalyon, delikli çividen oluşan 25 parça eser ile 500 gram heykel parlatmada kullanılan toz, 3 hassas terazi, radyolu el feneri, 2 plastik mercek ve GPS cihazı ele geçirildi.

Ekipler ev sahibini gözaltına aldı.

Bahçesaray, Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: AA

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