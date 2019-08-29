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Van'da tarihi eser operasyonu

VAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda; çok sayıda sikke, gümrük kaçağı sigara ve 'F' serisi 1 dolar ele geçirildi.

29.08.2019 11:23 Van'da tarihi eser operasyonu
VAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda; çok sayıda sikke, gümrük kaçağı sigara ve 'F' serisi 1 dolar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde yaşayan şüphelinin, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı. Jandarma ekipleri; evde 246 sikke, 65 paket gümrük kaçağı sigara ve 'F' serisi 1 dolar ele geçirdi. İsmi açıklanmayan şüpheli ise gözaltına alındı.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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