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Van'da tarihi eser operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın elindeki poşetten 145 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen sikke, bilezik ve kolye ele geçirildi.

01.10.2019 11:36Van'da tarihi eser operasyonu
Van'ın İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın elindeki poşetten 145 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen sikke, bilezik ve kolye ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Eylül günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde S.D. isimli yayanın şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi. Şahsın üst ve elinde bulunan poşet içerisinde yapılan aramalarda; 145 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen sikke, bilezik ve kolye ele geçirildi. Olayla ilgili S.D. isimli şahıs hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - VAN

İpekyolu, Eylül, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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