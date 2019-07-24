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Van'da tarihi eser ve av tüfekleri ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser, av tüfekleri ve kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

24.07.2019 11:42 Van'da tarihi eser ve av tüfekleri ele geçirildi
VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser, av tüfekleri ve kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin evinde tarihi eser olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 4 metal süs eşyası, 1 küp, 8 halka şekilli metal takı eşyası, 1 üzerinde haç işareti bulunan sikke, 7 tarihi kırık taş parçası, 2 metal bilezik, 12 çeşitli renklerde süs boncuğu, 5 el işçiliği ile kavis verilmiş mermer parçası, 1 kırmızı taşlı yüzük ile 4 siyah obsidyen taşı olmak üzere toplam 45 çeşitli tarihi eser ile birlikte, 2  ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



Jandarma, Muradiye, Güncel

Kaynak: DHA

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