Van'da "Tavşan Aranıyor" Oyunu Sahnelendi

Bugüne kadar başta Londra
ve Edinburg
olmak üzere Avrupa
'da 400 defadan fazla sahnelenen "Tavşan Aranıyor" çocuk oyunu Türkiye
turnesi kapsamında Van
'da sahnelendi.
TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkında 300 çocuğun katılımıyla sahnelenen oyun büyük ilgi gördü. Türkiye'den Atta Festival ve Hollanda
'dan BonteHond Tiyatro grubunun ortak çalışması olan oyun, Türkçe sahneleniyor. Oyunda 3 polis dedektifi hapisten kaçan yaramaz bir tavşanı aramasını anlatan oyun, çocuklar tarafından keyifle izlendi. - VAN
Londra,Avrupa,Türkiye,Van
13 Aralık 2018 Perşembe 15:14