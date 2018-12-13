Van'da "Tavşan Aranıyor" Oyunu Sahnelendi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
'nın girişimleriyle Van
'da "Tavşan Aranıyor" adlı çocuk oyunu sahnelendi.
Türkiye'den Atta Festival ve Hollanda
'dan BonteHond Tiyatro Grubu'nun ortak çalışması olan oyun, Türkiye turnesi kapsamında Türkçe sahneleniyor. Avrupa
'nın çeşitli kentlerinde sahnelenen "Tavşan Aranıyor" çocuk oyunu, Türkiye turnesi kapsamında Van TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkı'nda 300 çocuk için sergilendi.
Oyunda 3 polis dedektifi hapisten kaçan yaramaz bir tavşanı arıyor. Kafalarına göre hareket eden tavşanlar, izin almadan önlerine gelen her yeri kazar, buldukları havuçları kimin olduğuna bakmadan yer, sokağa pisler ve kulakları kocaman olsa da asla söylenileni dinlemezler. Tavşanı bulmak için dedektifler yola çıkar ve minyatür s¸ehrin her kös¸esini didik didik arar.
S¸ehirde her s¸eyin yavaş yavas¸ tavs¸ana dönüs¸tügˆü oyun, çocuklara keyifli anlar yaşattı.
13 Aralık 2018 Perşembe 15:34