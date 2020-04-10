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Van'da tedavi edilen 108 yırtıcı kuş doğal yaşam alanına bırakıldı

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde bir yılda 108 yırtıcı kuş tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

10.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:34
Van'da tedavi edilen 108 yırtıcı kuş doğal yaşam alanına bırakıldı
Van 'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde bir yılda 108 yırtıcı kuş tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce merkeze getirilen hasta ve yaralı yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini söyledi.
Değişik türden kuşların merkezde tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığını anlatan Aslan, şunları kaydetti:
"Çevre illerden yaralı ve hasta olarak getirilen hayvanları merkezimizde tedavi ediyoruz. Merkezimiz bu anlamda önemli bir görevi yürütüyor. Geçen yıla nazaran bu yıl göç mevsiminin başlamasıyla kuş ve memelilerde yaralamaların çok daha az olduğunu gözlemledik. Bu günlerde sulak alanlarımız kuş türleriyle dolacak, vatandaşlarımızın daha duyarlı olması lazım. Gerek yaban hayatını korumada gerek doğayı korumada daha dikkatli olmalıyız. Son bir yılda 108 yırtıcı kuşu tedavi ettikten sonra doğaya saldık. 30 su kuşu ve 20 memeli hayvanımızı da tedavi ettik."

Kaynak: AA

Etiketler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yaban, Van, Güncel
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