Van'da Tehdit ve Gasp İddiası

Van
'ın İpekyolu
ilçesinde, bıçakla tehdit ettikleri kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart'ta Nihat Akbaş Polis
Merkezi Amirliğine gelen F.K, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kadının ısrarı üzerine yüz yüze görüşmek için aracıyla Bostaniçi
Mahallesi'ne gittiğini belirtti. Burada kadının akrabası olduklarını belirten ve kendilerini polis diye tanıtan 5 kişi tarafından bıçakla tehdit edildiğini savunan F.K. ayrıca gasbedildiğini öne sürdü.
F.K, para getirmesi karşılığında, araç, cep telefonu ve iş yerine ait anahtarlarını alan şüphelilerden şikayetçi oldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
F.K'nin şüphelilerle irtibat kurup, 10 bin lira vermek için Şemsiyeli Sokağı'nda buluşmasını sağlayan polis ekipleri, aralarında yabancı uyruklu bir kadının da bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında otomobil anahtarı, cep telefonu ve 2 iş yeri anahtarı bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu F.O. ile M.S. ve G.E. savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.C, S.C. ve N.G. tutuklandı, S.E. ise adli kontrol kararıyla salıverildi.
Polis, İpekyolu, Van, Güncel
Kaynak: AA