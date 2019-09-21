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Van'da "TEİAŞ Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Türkiye Elektrik iletim A.Ş. (TEİAŞ), "Koordinasyon Toplantısı"nı Van'da gerçekleştirdi.

21.09.2019 15:33Van'da
Türkiye Elektrik iletim A.Ş. (TEİAŞ), "Koordinasyon Toplantısı"nı Van'da gerçekleştirdi.

Türkiye'de elektrik enerjisinin kesintisiz, kaliteli, çevreye duyarlı ve milli enerji politikalarına uygun olarak iletilmesinden sorumlu TEİAŞ, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Orhan Kaldırım başkanlığında, merkez ve taşra teşkilatında yer aldığı koordinasyon toplantısının adresi bu kez Van oldu.

TEİAŞ daire başkanlıkları, bölge müdürlükleri ve Yük Tevzi İşletme Müdürlükleri yöneticilerinin bir araya geldiği ve kurum gündeminin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda; merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin mevcut durum analizleri, sistem güvenliğine yönelik arıza-bakım ve hedef istatistikleri, arızalara karşı alınacak tedbirler, proje ve yatırımların değerlendirilmesi, kışa hazırlık çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular masaya yatırıldı. - VAN

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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