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Van'da tekneyle düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 10 kişi yakalandı

Van Gölü'nden tekneyle Bitlis'e düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 10 kişi yakalandı.

03.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:38Van'da tekneyle düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 10 kişi yakalandı
Gölü'nden tekneyle 'e düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 10 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Bu kapsamda, farkı tarihlerde Van Gölü'nden Bitlis'e giden 2 teknede yapılan aramalarda 41 düzensiz göçmen yakalayan ekipler, 2 tekneye el koydu, organizatör oldukları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yürütülen teknik takip sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 12 kişiye yönelik Gevaş, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin ikametlerinde 10 cep telefonu, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan pasaport ve evraklar ele geçirildi.
2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Van Gölü, Bitlis, Van, Güncel

Kaynak: AA

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