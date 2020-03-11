Van'da tekneyle sigara kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
Van'da tekneyle sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
11.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:26
Van 'da tekneyle sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Erciş ilçesinde, Van Gölü'nde tekneyle sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
KOM şubesi ve Jandarma Asayiş Bot Timi ekiplerinin radarla yaptıkları araştırma sonucu Van Gölü'ndeki Adır Adası yakınlarında tespit edilen tekne, Erciş Limanı'na çekildi.
Ekiplerce yapılan aramada, tekneye gizlenmiş poşetler içinde 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Sigaralara el koyan ekipler, teknedeki İ.Ç. ile F.A'yı gözaltına aldı.
Erciş ilçesinde, Van Gölü'nde tekneyle sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
KOM şubesi ve Jandarma Asayiş Bot Timi ekiplerinin radarla yaptıkları araştırma sonucu Van Gölü'ndeki Adır Adası yakınlarında tespit edilen tekne, Erciş Limanı'na çekildi.
Ekiplerce yapılan aramada, tekneye gizlenmiş poşetler içinde 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Sigaralara el koyan ekipler, teknedeki İ.Ç. ile F.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı