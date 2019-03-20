Van'da Terör İş Birlikçilerine Operasyon 25 Gözaltı

Van
'da terör iş birlikçilerine operasyon 25 gözaltı
Van'da polis ekipleri tarafından, PKKKCK terör örgütü iş birlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKKKCK'nın sözde yasama organı Demokratik Toplum Kongresi
yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Güncel
Kaynak: DHA