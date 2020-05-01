Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 14 gözaltıVAN'ın İpekyolu ilçesinde el yapımı patlayıcı, taş, molotof ve havai fişek ile sokak eylemlerine katıldığı öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

01.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:01
Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı
VAN'ın İpekyolu ilçesinde el yapımı patlayıcı, taş, molotof ve havai fişek ile sokak eylemlerine katıldığı öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Nisan günü, Hacıbekir Mahallesi'nde yol kapatarak ateş yakan bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye giden motorize polis ekibine, grup, molotof, havai fişek ve EYP ile saldırdı. Olayın ardından 5 kişi, 2 EYP, 7 çakmak gazı dolum tüpü ve 3 fitil ile yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Devam eden soruşturma kapsamında, taş, molotof, havai fişek ve EYP ile sokak eylemlerine katılan 18 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 4 şüpheliyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Van’da terör operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan’dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın’da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Erken seçim iddialarına AK Parti’den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor Haberler
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk’ten ’Adada namaz kılınıyor mu?’ sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye’de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye’den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Haberler
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Haberler››Güncel››Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:59: ÇEVMER'in TÜBİTAK projesi desteklenmeye hak kazandı - Haber 14:58: AYDIN'DA JEOTERMAL SU BORUSU PATLADI-1 - Haber 14:58: Gemlik'te "alg patlaması" denizin rengini değiştirdi - Haber 14:58: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Haber 14:57: MARKETLERDE SON DAKİKA YOĞUNLUĞU - Haber 14:50: Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti - Haberler 13:37: 3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar - Haber 12:29: İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir - Haber 12:27: Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı - Haberler 09:39: 72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor - Ekonomi