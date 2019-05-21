Van
'da terör operasyonu: 18 gözaltı
VAN - Van
'ın Çaldıran
ve Başkale
ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün işbirlikçilerine yönelik olarak yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Çaldıran
ve Başkale
ilçelerinde operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 18 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Çaldıran
, Van
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA