21.05.2019 21:29
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Van'da Terör Operasyonu: 18 Gözaltı

Van'da terör operasyonu: 18 gözaltıVAN - Van'ın Çaldıran ve Başkale ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör operasyonu: 18 gözaltı

VAN - Van'ın Çaldıran ve Başkale ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün işbirlikçilerine yönelik olarak yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Çaldıran ve Başkale ilçelerinde operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 18 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Van'da Terör Operasyonu: 18 Gözaltı Çaldıran, Van, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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