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Van'da terör operasyonu: 20 gözaltı

Van'da polis ekiplerince terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:45Van'da terör operasyonu: 20 gözaltı
'da polis ekiplerince terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir" denildi.
(İHA)

Polis, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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