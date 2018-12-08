Van'da Terör Operasyonu 4 Tutuklama

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:40



08 Aralık 2018 Cumartesi 14:40

Van merkezli 5 ilde, 2 gün önce düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.Van merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Muş'da 2 gün önce yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Edremit İlçe Belediyesi'nde 2015 yılı içerisinde yapılan bir ihalenin usulsüz olarak gerçekleştirildiği ve ihaledeki kazancın PKKKCK Terör Örgütü faaliyetlerinin finansmanı ve desteklenmesi amacıyla kullanıldığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. 13 şüpheliye yönelik düzenlenen Van merkezli operasyonda,11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.