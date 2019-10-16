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Van'da terör operasyonu: 4 tutuklama

VAN'da, PKK ve KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2 çocuk ve bu çocukların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçi gözaltına alındı.

16.10.2019 10:26Van'da terör operasyonu: 4 tutuklama

VAN'da, PKK ve KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2 çocuk ve bu çocukların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçi gözaltına alındı. 4 işbirlikçi tutuklanırken, suça sürüklenen 2 çocuk ise ailelerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2 çocuk ve bu çocukların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçiye yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Takip sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki songularının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 4 işbirlikçinin tutuklanmasına karar verilirken, suça sürüklenen 2 çocuk ise adli kontrol şartı uygulanarak ailelerine teslim edildi.



PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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