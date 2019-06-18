Van'da terör operasyonu: : 5 gözaltı

VAN'da polis ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve eleman temin edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve silahlı terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman temin ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları sürerken, terör olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam edeceği belirtildi.

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