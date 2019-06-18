18.06.2019 14:51
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VAN'DA TERÖR OPERASYONU 5 GÖZALTI

Van'da polis ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve eleman temin edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van'da polis ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve eleman temin edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKKKCK silahlı terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKKKCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve silahlı terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman temin ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları sürerken, terör olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam edeceği belirtildi.VAN'DA TERÖR OPERASYONU 5 GÖZALTI
Kaynak: DHA
Van, Güncel

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