Van'da Terör Operasyonu

Van
'ın Çatak
ve İpekyolu
ilçelerinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat bulundu.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çatak ilçesinin Körüklü Vadisi'nde "Şehit Jandarma Er Musa Ceylan
Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda araziye gömülü kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, 2 tüp, 5 litre mazot, 200 metre kablo, matkap, 4 büyük pil, doçka mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İpekyolu ilçesindeki Bardakçı Mahallesi kırsalında ise güvenlik korucusu timi tarafından toprağa gömülü 2 tüp, motosiklet aküsü, AK-47 piyade tüfeğine ait 2 fişek ve tabanca şarjörü bulundu.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülecek.
Çatak,Van
11 Kasım 2018 Pazar 11:57