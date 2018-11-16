Van'da Terör Operasyonu

Van
'ın İpekyolu
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, il genelinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Hacıbekir Mahallesi Bayırlı 2. Sokak'taki bir arazide arama yaptı.
Aramada kalaşnikof marka silaha ait 248 fişek, 9 şarjör ile 150 av tüfeği fişeği ele geçirildi.Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
İpekyolu,Van