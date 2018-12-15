Van'da Terör Operasyonu

Van
'ın Başkale
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyamaç Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda, hakkında Başkale Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütüne üye olma" suçundan 3, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan bir yakalama kararı bulunan A.T. gözaltına alındı.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Başkale,Van
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:09