Van'da Terör Operasyonu

Van
'da düzenlenen terör operasyonunda 25 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları ve KCK çatısı altındaki DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen, hakkında kuvvetli şüphe bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametgahı, iş yeri ve üst aramalarında örgütsel doküman ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Güncel
Kaynak: AA