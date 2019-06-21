Van'da terör operasyonu

Van
'ın Başkale
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tahıl Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik 20 Haziran'da "Şehit Güvenlik Korucusu
Halil Gezgin Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda araziye gömülü 3 sırt çantası,2 telsiz,3 yelek,7 battaniye,4 güneş paneli,2 tüp,12 jelikan bidon,mat,ocak,200 kilogram küp şeker,120 kilogram kuru fasulye,49 kilogram tuz,10 kilogram tahin-pekmez, kıyafet,2 uyku tulumu,47 kilogram çay,6 kilogram helva,5 kilogram zeytin,60 litre ayçicek yağı,60 litre silah yağı,7 çakmak gazı,4 kilogram ikramlık şeker, ayakkabı, 11 karton sigara,çamaşır ipi,20 kilogram makarna, 18 kilogram salça, 4 kilogram reçel, 17 kilogram peynir,toz deterjan, 11 strafor, 20 litre mazot,çanta ve kadın montu ele geçirildi.