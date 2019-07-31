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Van'da terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

31.07.2019 12:25 Van'da terör operasyonu
Van'ın Başkale ilçesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Başkale kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınak bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda mayın/EYP düzeneği ele geçirildi. Düzenek imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - VAN

Başkale, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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