Haberler» Güncel» Haber

Van'da terör operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

06.09.2019 22:34 Van'da terör operasyonu
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın milis işbirlikçilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İlçe merkezindeki üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Operasyonda çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

PKK, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:20   Ümit Milliler İngiltere'ye kaybetti
23:20   Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa ele geçirildi
23:20   ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması
23:20   Bozcaada'da 20'nci kültür, sanat ve bağbozumu festivali başladı
23:19   Solotürk'ten, edremit'in 'kurtuluş günü' için nefes kesen gösteri
23:18   Evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek
23:18   ABD Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnun