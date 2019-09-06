Van'da terör operasyonu

Van
'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın milis işbirlikçilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İlçe merkezindeki üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Operasyonda çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.