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Van'da terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.

07.09.2019 21:52 Van'da terör operasyonu
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak, barınak ile malzeme depolarının tespiti ve imhası amacıyla 6 Eylül'de operasyon başlatıldı.
Özel harekat polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren operasyonunda bir mağara tespit edildi.
Mağarada, aralarında bilgisayar program CD'si, gece görüş için kask aparatı, piknik tüpü, çay, mangal, battaniye ve tavanın da bulunduğu malzemeler ele geçirildi.

PKK, Van, Güncel

Kaynak: AA

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