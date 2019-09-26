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Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonuVAN - Van'ın Başkale ile Gürpınar ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.

26.09.2019 09:42
Van'da terör operasyonu
VAN - Van'ın Başkale ile Gürpınar ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Yüksek Mahallesi ve Gürpınar ilçesi Topsakal Mahallesi kırsal alanında Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban ve Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Muzaffer Kazgan operasyonlarının başlatıldığı belirtildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tüm malzeme ve sığınaklar yerinde imha edildi.
Van'da terör operasyonu

Başkale, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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