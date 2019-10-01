Haberler » Güncel » Haber

Van'da terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

01.10.2019 21:20Van'da terör operasyonu
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.
İlçenin Ortayol Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen "Şehit Uzman 4 Kademeli Çavuş Emrah Ceylan" operasyonunda 4 uzun namlulu silah, silaha ait mermi, 2 el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Silah ve malzemeler imha edildi.

PKK, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:52 Tbmm'ndeki yeni yasama yılı resepsiyonundan görüntüler
00:51 Başakşehir'de silahlı saldırı anı kamerada
00:50 Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi
00:49 Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü
00:48 İzmir'de 720 düzensiz göçmen yakalandı
00:48 Yakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulundu
00:46 Ankara'da müstakil evde yangın paniği