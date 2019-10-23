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Van'da terör operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

23.10.2019 21:56Van'da terör operasyonu
Van'ın İpekyolu ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütünün sığınak ve barınaklarının tespit edilmesi amacıyla İpekyolu ilçesinin Bakraçlı Mahallesi Erekdağı kırsalına operasyon düzenlendi.
"Kıran-Şehit GK Mustafa Geyik" adı verilen operasyonda ele geçirilen iki silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

PKK, Van, Güncel

Kaynak: AA

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