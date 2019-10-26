Haberler » Güncel » Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

26.10.2019 10:16Van'da terör operasyonu
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.
İlçenin Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında gerçekleştirilen Kıran- Şehit Uzman Jandarma 4 Kademeli Çavuş Emrah Ceylan Operasyonu'nda, iki el yapımı patlayıcı düzeneği, 15 el bombası, 73 kilo amonyum nitrat ve çok miktarda mühimmat bulundu.
Malzemeler olay yerinde imha edildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

PKK, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:52 TSK, Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor
12:52 İBB'den belediye çalışanlarına deprem eğitim
12:50 Kahramanlık ünvanı Kahramanlık Müzesinde kutlandı
12:48 Belediye personeline "Kişisel gelişim ve motivasyon" konferansı
12:48 Köy okullarını gezerek öğrencileri bilimle buluşturuyorlar
12:48 Çorlu Adliyesi'nde, adli görüşme odaları hizmete girdi
12:47 Köpekleri gezdiriyor, ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar.
26.10.2019 12:54:09