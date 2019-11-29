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Van'da terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin litre benzin, 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

29.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:37Van'da terör operasyonu
'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin litre benzin, 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve barınakların tespit edilmesi maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalında 29 Kasım 2019 tarihinde Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde bin litre benzin, 2 tonun üzerinde amonyum nitrat, çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Jandarma, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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