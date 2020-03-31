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Van'da terör operasyonu

VAN (İHA) – Van'da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

31.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:06
Van'da terör operasyonu
VAN (İHA) – Van 'da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "31 Mart 2020 tarihinde İpekyolu ilçesinde yapılan faaliyette 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 1 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Öte yandan, sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir şahıs hakkında ise adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: PKK, Van, 3. Sayfa
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