Haberler» Güncel» Haber

Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

VAN'da, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

15.08.2019 11:20 Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı
VAN'da, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine taş, molotof, EYP ve havai fişek ile saldırıda bulunmak için hazırlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlara 8 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde; Alman marka makaralı tabanca, 4 şarjör, 6 fişek, 20 kurusıkı fişeği, tek kutu 16'lı havai fişek, dijital materyal, 38 molotof kokteyli ve amonyum nitrat ele geçirildi.


PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:18   Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Ülkeyi, işçiyi satanlar, iftira atanlar esas alçak onlardır"
13:17   Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı
13:17   Eskişehir'de ziynet eşyası ve kurban eti hırsızlığı
13:17   Büyükşehir Belediyesinden Kurban Bayramı'nda yoğun mesai
13:17   İZMİR Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandı
13:15   Trafo yangını
13:15   Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandı