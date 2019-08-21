Haberler» Güncel» Haber

Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı

VAN'da, polis ekiplerince düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

21.08.2019 13:08 Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı
VAN'da, polis ekiplerince düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevleri sırasında, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan 3 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.



Polis, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:12   Balıkesir'de işitme engelliler iletişimde zorluk çekmeyecek
15:12   2 kadın market çalışanı, soyguncuları böyle defetti
15:12   "Meme kanserinde akıllı ilaçlar, kemoterapiden daha etkili olabiliyor"
15:12   Sürücü adayı kaza yaptı: 1 yaralı
15:11   OSMANİYE ÖNCE ÇEVREYİ TEMİZLEDİLER, ARDINDAN FİDAN DİKTİLER
15:10   Hastane tuvaletinde bulduğu yüklü parayı, polise teslim etti
15:10   Türkiye Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor