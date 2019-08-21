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Van'da terör operasyonu 9 gözaltı

Van'da terör operasyonu 9 gözaltıVan'da, polis ekiplerince düzenlenen terör örgütü PKKKCK operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

21.08.2019 14:32
Van'da terör operasyonu 9 gözaltı
Van'da terör operasyonu 9 gözaltı
Van'da, polis ekiplerince düzenlenen terör örgütü PKKKCK operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevleri sırasında, PKKKCK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan 3 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.
Van'da terör operasyonu 9 gözaltı

Van, Güncel

Kaynak: DHA

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