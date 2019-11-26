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Van'da terör operasyonu kamerada: 20 gözaltı

Van'da terör operasyonu kamerada: 20 gözaltıVAN - Van'da polis ekiplerince terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:40
'da terör operasyonu kamerada: 20 gözaltı
VAN - Van'da polis ekiplerince terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokumanlar ele geçirilmiştir" denildi.
Van'da terör operasyonu kamerada: 20 gözaltı

Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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