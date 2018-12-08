Van'da Terör Operasyonuna 4 Tutuklama

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:37



08 Aralık 2018 Cumartesi 13:37

VAN merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.Edremit ilçe Belediyesi'nde 2015 yılında yapılan bir ihalenin usulsüz olarak gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirin PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin finansmanı, desteklenmesi amacıyla kullanıldığı tespit edilince operasyon düzenlendi. Van merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Muş'ta 2 gün önce yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin arandığı bildirildi.- Van