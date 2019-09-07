Haberler» 3. Sayfa» Haber

Van'da terör operasyonunda 3 tutuklama

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07.09.2019 00:38 Van'da terör operasyonunda 3 tutuklama
Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü milis işbirlikçilerine yönelik 6 Eylül 2019 tarihinde Çatak ilçe merkezinde 3 ayrı adreste arama yapıldı. İcra edilen adli arama sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 3'de tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi" denildi. - VAN

Çatak, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:41   (Özel) Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı
01:05   Ambarlı limanında silah ticareti operasyonu kamerada
00:58   Sultanbeyli'deki yangın havadan görüntülendi
00:52   Ardahan'da Gaz kaçağı bulunan araca itfaiye ekipleri müdahale etti
00:49   Van'da terör operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
00:46   Bahçede çay içerken bacağından vuruldu, "Kurşunu yedik verin bari çayımı içeyim" dedi
00:43   Ölümlü trafik kazasının tutuklu sanığına ilk celsede tahliye