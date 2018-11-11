Van'da Terör Operasyonunda Mühimmat ve Patlayıcı Ele Geçirildi

11 Kasım 2018 Pazar 11:44



11 Kasım 2018 Pazar 11:44

VAN'ın Çatak ve İpekyolu ilçelerinde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, doçka ve kalaşnikof mühimmatı ile motosiklet aküsü ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Körüklü Vadisi bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Er Musa Ceylan' operasyonu düzenledi. Arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 1 kullanmaya hazır el yapımı patlayıcı, 2 tüp, 5 litre mazot, 200 metre kablo, 1 matkap, 4 büyük pil, 1 doçka mühimmatı, 1 ayakkabı, 1 tişört, 2 tencere, 2 tabak, 1 tepsi, 1 elek, 2 jelikan, 2 şarj aleti, 1 tahra, 1 şemsiye ele geçirildi.Jandarma ekiplerinin güvenlik korucu timi ile birlikte İpekyolu ilçesine bağlı Bakraçlı Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda ise toprağa gömülü, 2 tüp, 1 motosiklet aküsü, 2 AK-47 Piyade tüfeği fişeği, 1 şarjör ele geçirildi. Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.- Van