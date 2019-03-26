Van'da Terör Örgütü İş Birlikçilerine Operasyon: 16 Gözaltı

VAN'ın Çatak
ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçileri olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.
Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van
İl Jandarma
Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından, ilçede PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Van
Güncel
Kaynak: DHA