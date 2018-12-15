Van'da Terör Örgütü PKK'ya Üye Olma Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:01



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:01

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne üye olma ve kasten yaralama suçlarından aranan şahıs tutuklandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 14 Aralık 2018 günü, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde icra edilen operasyon sonucunda; hakkında, Başkale Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olma PKK/KCK' suçundan 3, Van 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince 'ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 1 olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan A.T. yakalandı. Şüpheli A.T, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tutuklandı" denildi. - VAN