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Van'da terör örgütüne üye olan 1 kişi tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

11.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:31
'ın ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 10 Ocak 2020 tarihinde Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi'nde yapılan faaliyette PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
Van'da terör örgütüne üye olan 1 kişi tutuklandı

Jandarma, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA


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