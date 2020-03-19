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Van'da terör propagandası yapan şüpheliye soruşturma

Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

19.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:02
Van'da terör propagandası yapan şüpheliye soruşturma
Van 'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamdaki istihbarat çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan bir şüpheli tespit edildi.
Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Van, Güncel

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