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Van'da teröristlere ağır darbe

Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

14.09.2019 15:30Van'da teröristlere ağır darbe
Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği açıklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 13 Eylül'de Gevaş ilçesinin Töreli Mahallesi Azapşer bölgesinde operasyon başlatıldı.
"Şehit Güvenlik Korucusu Osman Efe Operasyonu"nda 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede yapılan aramalarda bulunan çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği, yerinde imha edildi ve teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Gevaş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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